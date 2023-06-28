Вчера в Украине аварийно отключился один из атомных энергоблоков, дефицит компенсировали из энергосистем Румынии и Польши

28 июня, 11:38
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В Украине продолжается ремонтная кампания на тепловых электростанциях и некоторых атомных энергоблоках (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине продолжается ремонтная кампания на тепловых электростанциях и некоторых атомных энергоблоках (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вечером 27 июня из-за аварийного отключения одного из атомных энергоблоков Украине пришлось использовать помощь из энергосистем Румынии и Польши.

Об этом 28 июня сообщили в компании Укрэнерго.

Там пояснили, что с 19:00 до 23:00 вторника, 27 июня, «из-за недостатка общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии и Польши по 150 МВт каждый час общим объемом 1200 МВт-ч».

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Импорт и экспорт в эти часы отсутствовал. Дефицит мощности в энергосистеме Украины возник из-за аварийного отключения одного из атомных блоков [какой именно АЭС, в Укрэнерго не уточнили]. «Сегодня утром энергоблок уже в работе и постепенно увеличивает нагрузку», — добавили в Укрэнерго.

Там напомнили, что подобная аварийная помощь не является коммерческим импортом, это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы.

Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Сейчас производства электроэнергии достаточно для нужд потребителей, но ситуация в энергосистеме Украины остается непростой.

«Продолжается ремонтная кампания на тепловых электростанциях и некоторых атомных энергоблоках. Поэтому электростанции имеют ограниченные возможности для компенсации непредсказуемого выключения некоторых энергоблоков из работы, особенно в вечерние часы, когда потребление растет», — пояснили в Укрэнерго.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Электроэнергия АЭС Укрэнерго

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