В Одессе возникла аварийная ситуация в энергосистеме: без света осталась часть города

В Одессе в четверг, 8 января, возникла аварийная ситуация с оборудованием в энергосистеме, в результате чего без света осталась часть города. Об этом сообщили в городской военной администрации.

«Специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет», — говорится в сообщении МВА.

Из-за аварийного отключения энергоснабжения могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением в Приморском районе Одессы и микрорайоне Ближние мельницы. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется, заявили в водоканале.

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В Одессе городские службы 2 января завершили восстановительные работы после двух российских атак на город в декабре. В декабре Россия усилила обстрелы Одессы и области. Сообщалось об атаках на энергетические объекты, портовую, транспортную и жилую инфраструктуру. Город был частично без света.

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне хотят инфраструктурно отрезать Одесскую область от остальной территории Украины.