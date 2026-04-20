Часть Ровно осталась без света из-за аварийного обесточивания

Из-за аварийного обесточивания часть Ровно осталась без электроснабжения. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль в понедельник вечером, 20 апреля.

Он отметил, что энергетики работают над восстановлением электричества.

«Ожидается, что свет уже вскоре вернется в дома ривненчан», — добавил Коваль.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 апреля российские войска атаковали энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего без света оставались 380 тысяч семей.

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В облэнерго заявляли, что в результате российской атаки было «поврежден важный энергообъект».

Обесточивание фиксировали в Чернигове, Прилуках, Нежине, Славутиче, а также Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах.

17 апреля россияне нанесли удары по критическим объектам Чернигова, без света оставались 6 тысяч абонентов.