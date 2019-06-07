Аварийная посадка Ан-2 в Киеве: полиция начала расследование Сегодня, 19:41 Цей матеріал також доступний українською полиция Самолет сел на воду полиция

По факту аварийной посадки легкомоторного самолета Ан-2 в Святошинском районе Киева начато уголовное производство.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Следователи установили, что самолет для планового облета вылетел из аэродрома Чайка, однако из-за технической неисправности совершил аварийную посадку.

Пилот рассказал, что мощность двигателя внезапно снизилась, в результате чего самолет начал уменьшать высоту. В связи с тем, что до взлетной полосы самолет не долетел бы, он принял решение сесть на водоем.

В результате вынужденной посадки три человека, находившиеся на борту, получили телесные повреждения, двое были госпитализированы.

Досудебное расследование введется по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет исправительных работ или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, 7 июня самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду вблизи села Чайка.