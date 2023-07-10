Обвал крыши на ТЭС в Донецкой области: количество погибших возросло до трех человек

10 июля, 12:58
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Крыша обвалилась из-за прошлых атак войск РФ на ТЭС (Фото:Донецкая областная прокуратура/Facebook)

Крыша обвалилась из-за прошлых атак войск РФ на ТЭС (Фото:Донецкая областная прокуратура/Facebook)

Под завалами на ТЭС в Донецкой области, где обвалилась крыша, нашли тела двоих погибших. Общее количество жертв возросло до трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что ранее погибшие сотрудники считались пропавшими без вести.

Инцидент произошел 7 июля в Курахово Донецкой области.

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В Донецкой прокуратуре сообщили, что произошел обвал кровли и нескольких этажей объекта критической инфраструктуры. Под завалами оказались люди.

В больницу были доставлены трое работников ночной смены в возрасте от 43 до 58 лет с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами.

Сообщалось об одной погибшей.

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По предварительным данным, крыша обрушилась в результате прошлых атак войск РФ на это предприятие. Проверяется факт допуска работников к работе в аварийных условиях. Проводятся первоочередные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область ТЭС Минэнерго

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