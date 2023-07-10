Обвал крыши на ТЭС в Донецкой области: количество погибших возросло до трех человек
Крыша обвалилась из-за прошлых атак войск РФ на ТЭС (Фото:Донецкая областная прокуратура/Facebook)
Под завалами на ТЭС в Донецкой области, где обвалилась крыша, нашли тела двоих погибших. Общее количество жертв возросло до трех человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
В ведомстве уточнили, что ранее погибшие сотрудники считались пропавшими без вести.
Инцидент произошел 7 июля в Курахово Донецкой области.
В Донецкой прокуратуре сообщили, что произошел обвал кровли и нескольких этажей объекта критической инфраструктуры. Под завалами оказались люди.
В больницу были доставлены трое работников ночной смены в возрасте от 43 до 58 лет с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами.
Сообщалось об одной погибшей.
По предварительным данным, крыша обрушилась в результате прошлых атак войск РФ на это предприятие. Проверяется факт допуска работников к работе в аварийных условиях. Проводятся первоочередные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.