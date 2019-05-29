Авария на шахте во Львовской области: Зеленский встретился с горняками Вчера, 19:39 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Владимир Зеленский посетил шахту Лесная пресс-служба президента

В среду, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с рабочими и семьями горняков, погибшими при аварии на шахте Лесная во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время визита в район трагедии Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров Михаила Турко и Михаила Павлика.

Он также поручил «вне очереди» решить вопрос с обеспечением жильем их семей.

«Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди», - сказал он.

Также рабочие шахты Лесная рассказали Зеленскому о задержках с выплатой зарплаты.

Кроме этого, президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.

Напомним, что 29 мая во Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь в селе Селец произошел обвал породы, в результате чего погибли двое горняков.

Полиция открыла уголовное производство.