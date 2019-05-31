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Авария на шахте Львовуголь: горняков в зоне обвала не должно было быть — заместитель министра

31 мая, 12:47
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Авария на шахте Львовуголь: горняков в зоне обвала не должно было быть — заместитель министра - фото

Пресс-служба президента

В результате аварии на шахте погибли два человека

На участке шахты Лесная ГП Львовуголь в селе Селец, где 29 произошел обвал кровли, горняков быть не должно было.

Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун, передает Укринформ.

«По паспорту данного участка рабочие в том месте, где именно обрушилась кровля, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора», — рассказал он.

В то же время Корзун отметил, что пока это только предварительные выводы о причинах гибели работников шахты.

По его словам, точная причина аварии будет названа после выводов экспертной комиссии.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на шахте Лесная произошел обвал, в результате чего погибли двое горняков.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство.

Теги:   Львовская область Авария на шахте Шахта

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