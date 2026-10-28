В Черниговской области из-за аварии на энергообъекте остались без электричества около 210 тысяч абонентов

В среду, 28 октября, из-за аварии на энергообъекте без электроснабжения остались около 210 тысяч абонентов в трех районах Черниговской области.

Об этом в среду, 28 октября, сообщает АО Черниговоблэнерго.

Отключение электроэнергии затронуло Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Реклама

Причины аварии и сроки восстановления электроснабжения пока не уточняются.

Премьер Сергей Корецкий заявил, что в среду, 28 октября, провел беседу с мэром Конотопа по поводу ситуации в городе. Там в результате российского удара по объекту энергетической инфраструктуры уже пятые сутки нет света.

Глава правительства отметил, что критически важная инфраструктура Конотопа работает от резервных источников питания. В городе развернуты пункты устойчивости.