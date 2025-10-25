«Самый большой вызов за последние годы». Во Львове произошла масштабная авария, часть города без воды уже третий день

Во Львове произошла одна из крупнейших аварий на магистральном водопроводе. Часть города уже третий день остается без воды. Об этом сообщает Львовводоканал в субботу, 25 октября.

В компании признали, что сейчас имеют дело с самым большим вызовом для водоснабжающей системы города за последние десятилетия.

Во Львовводоканале отметили, что ситуация, когда часть Львова оставалась без воды в течение трех суток, а повторные аварии мешали стабилизировать подачу воды, является беспрецедентной для предприятия, и даже ветераны отрасли не помнят такого.

«Сегодня утром мы завершили ремонтные работы и возобновили подачу воды в город. Начали наполнять систему, ведь после аварии более 30 км магистралей и большие резервуары были полностью опустошены. Для этого нужно 7−8 часов — постепенно, чтобы не повредить сеть», — говорится в сообщении.

Во Львовводоканале сообщили, что прилагали максимум усилий, регулируя давление, чтобы подать воду хотя бы на первые этажи зданий. Однако во время этого процесса резко снизилось давление на насосных станциях.

«Как оказалось, из-за нового повреждения магистрального водопровода в районе села Домажир, по другую сторону реки от места, где вчера ликвидировали предыдущую аварию», — уточнили в компании.

Сейчас аварийные бригады работают на месте нового повреждения, а руководство Львовводоканала и города выехали на место для координации работ. Все работы продолжаются без перерывов.

«С таким вызовом Львовводоканал еще не сталкивался. Персонал работает на пределе возможностей — люди не спят вторые сутки. Мы понимаем возмущение жителей Железнодорожного и Шевченковского районов, которые уже третий день без воды. Но искренне просим — не направляйте злость на работников, которые сегодня делают все возможное и невозможное, чтобы город снова был с водой», — говорится в сообщении предприятия.

Также во Львовводоканале добавили, что работа водовозок продолжается, и воду будут доставлять до тех пор, пока не будет полностью восстановлено централизованное водоснабжение.