Аварийные люки мы выбивали сами. Все подробности жесткой посадки самолета в Жулянах

Вечером 14 июня в Международном аэропорту Киев имени Сикорского произошло чрезвычайное происшествие: пассажирский самолет, на борту которого находились 175 человек, совершил жесткую посадку.

Лайнер авиакомпании Bravo Airways, прилетевший из Турции, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и лег на "брюхо" – пассажиров пришлось эвакуировать, однако серьезных травм никто не получил.

НВ рассказывает обо всех подробностях ЧП.

Что произошло с самолетом

По данным Международного аэропорта Киев (Жуляны), самолет авиакомпании Bravo Airways – рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR – совершил посадку в 20:40 четверга, 14 июня. В это время в Киеве шел ливень, сопровождавшийся грозой и сильным ветром.

Самолет при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), частично лишился шасси и лег на "брюхо" за пределами ВПП. Пассажиры сообщали также о задымлении одного из двигателей еще в полете при заходе на посадку, однако официально информация о возгорании пока не подтверждена.

Один из пассажиров – Олег Жинчишин – снял аварийную посадку камерой своего мобильного (кадры обнародовал телеканал 1+1). Судя по видео, после жесткого приземления в салоне погас свет и началась паника:

На борту самолета Bravo Airways 4406 Анталия-Киев находились 169 пассажиров и 6 членов экипажа. Рейс выполнял ближнемагистральный реактивный пассажирский лайнер McDonnell Douglas MD-83 (1992 года выпуска), вместительность салона которого составляет 172 пассажира.

На месте ЧП работала аварийно-спасательная бригада, включая пожарную службу. Международный аэропорт имени Сикорского принял решение прервать работу на 5 часов, однако возобновил работу раньше – в 23:35, то есть через три часа после ЧП. В это время рейсы, направлявшиеся в Жуляны, были перенаправлены в аэропорт Борисполь.

Что рассказывают пассажиры

О происшествии

Многие пассажиры злополучного рейса 4406 Анталия - Киев сразу после ЧП рассказали журналистам о том, что заметили дым возле одного из крыльев самолета еще до посадки.

Юлия, пассажирка, комментарий телеканалу 112 Украина

Перед посадкой ребята, которые сидели возле крыла, видели дым. Перед посадкой была большая скорость, начало трусить очень сильно самолет. Все летало из стороны в сторону, я лично упиралась ногами о сидение. Мы начали садиться на полосу уже зная, что у нас горит крыло или турбина. Мы выехали за границу полосы на поле, крыло начало цеплять землю, отвалились колеса шасси. Пошел едкий дым, очень сильный.

Анастасия Сывак, пассажирка, комментарий порталу Информатор.Киев

Аварийная посадка – это будет слабо сказано, так как самолет задымился. Приехали пожарные службы, которые его тушили. Скорее всего, он потерял шасси, так как мы тормозили боком [фюзеляжа самолета], у нас все вылетало. […] Мы просто-напросто вылетели со взлетно-посадочной полосы. […] Мой муж быстро выдернул люк аварийного выхода и я вышла. Кто-то ударился, кому-то предоставляли медицинскую помощь.

Об эвакуации

В официальном заявлении авиакомпании Bravo Airways отмечается, что после нештатной посадки "все пассажиры были эвакуированы согласно всем аварийно-спасательным процедурам и доставлены в терминал прилета аэропорта "Киев".

В то же время непосредственные участники ситуации – пассажиры лайнера – жалуются на хаотичный порядок эвакуации и недостаточно оперативную реакцию на ситуацию со стороны компании Bravo Airways и администрации аэропорта.

Юлия, пассажирка, комментарий телеканалу 112 Украина

"Мы подбежали к стюардам, нам сказали: "Все отлично! Выбегаем, прыгаем, бежим вперед!" – и открыли двери возле кабины пилотов. Мы начали выбегать, все начали толпиться у одного выхода. Все эвакуационные выходы открыты не были. После чего уже люди сами открыли – или выломали – один из выходов у крыла. Тогда все начали просто выбегать по крылу – с детьми, беременные – все. […] Эвакуации не было. Свои ноги, сами. У нас не выпали ни маски, не жилеты. Мы выломали дверь, нам сказали: "Бегите куда можете, прыгайте". Дети рыдали, у всех паника и истерика.

Все начали просто выбегать по крылу – с детьми, беременные – все. Эвакуации не было

Мы выбежали на улицу, все стоим под дождем, огромный ветер. Все перепуганные, рыдают. Ничего нет, ни скорой – приехала только пожарная. Дождались наконец-то автобус, который нас привез сюда [в терминал]. В аэропорту ни понимания, ни поддержки, - элементарного, ни воды, ни валерьянки – ничего не было. Спустя два часа приехала скорая помощь. Потом начали выдавать багаж и разбирать ручную кладь, где оставались документы. Все, что мы получили – вода спустя два часа.

Пассажир рейса 4406 Анталия - Киев (имя и фамилия не указаны), комментарий порталу Информатор.Киев

Аварийные люки выбивали ногами сами пассажиры [...] Уже после посадки пожарная приехала минуты через две, скорая и автобус – только минут через 15-20. Дождь идет, все стоят. Через час с лишним в зале ожидания нам дали чай.

Анастасия Сывак, пассажирка, комментарий порталу Информатор.Киев

Я беременна. Ко мне как к пострадавшей [в аэропорту] подошли через полтора часа после происшествия.

Юрий Дубинец, пассажир, комментарий порталу Информатор.Киев

В аэропорту с нами общается единственный представитель авиакомпании [Bravo Airways] по имени Александр. Пробуют выдать нам какую-то бумагу без мокрой печати, без подписи – мотивируя тем, что это официальный бланк компании. […]

Объяснения авиакомпании

Комментарий по ситуации авиакомпания Bravo Airways обнародовала на своей странице в Facebook спустя три часа после инцидента.

В компании обратили внимание на крайне сложные погодные условия, при которых самолет совершал посадку, и отдельно отметили опытность пилотов – на их счету более 13 тыс. часов налета.

Пилоты имели стаж более 13 тыс. летных часов из которых 5 тыс. налета на самолетах типа MD [совершавшего рейс]

"Самолет... заходя на посадку в международном аэропорту Киев, попал под порывы сильного ветра, которые резко меняли свое направление, с одновременным началом осадков. Посадка самолета осуществлялась в тяжелых погодных условиях пилотами, имеющих стаж более 13 тыс. летных часов из которых 5 тыс. налета на самолетах типа MD [совершавшего рейс], однако самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, на боковую полосу безопасности", - говорится в официальном заявлении Bravo Airways.

Расследованием инцидента сейчас занимается комиссия Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА).

Параллельный инцидент в Борисполе

Практически в то же самое время, когда в аэропорту Киев совершил жесткую посадку рейс Анталия-Киев, еще одна нештатная ситуация произошла в другом киевском аэропорту – Борисполь.

Там из-за сложных погодных условий в Киеве вынужден был вернуться сразу после взлета рейс PS777 Киев-Тель-Авив авиакомпании МАУ. Самолет Boeing 767-300ER вылетел в 20:03 14 июня, а вернулся в аэропорт Борисполь в 20:38.

"Взлет проходил в сложных погодных условиях, на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчерам о внеплановой посадке", - пояснили в компании МАУ.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры были доставлены в терминал, рейс отложили.