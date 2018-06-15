15 июня 2018, пятница

Авария в киевском аэропорту: обнародовано видео, снятое пассажиром самолета во время посадки

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Никто из людей в результате аварии не пострадал
Фото: Олег Жинчишин/Facebook

Никто из людей в результате аварии не пострадал

Обнародовано видео аварии самолета Bravo Airways во время посадки в столичном аэропорту имени Сикорского (Жуляны), снятое одним из пассажиров.

На опубликованных ТСН кадрах видно, что самолет практически благополучно приземлился на полосу, и некоторые люди уже начали аплодировать пилоту, когда лайнер неожиданно выехал за пределы ВПП.

По словам очевидцев, в результате жесткой посадки у самолета отпали колеса и разлилось топливо.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Киев им. Сикорского временно закрыли из-за аварии самолета во время посадки.

В результате инцидента никто не пострадал.

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