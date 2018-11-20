Авария в Черном море: на барже с контрабандой идут следственные действия

На барже с контрабандой, которую отцепили от буксира в Черном море, проводятся следственные действия.

Как сообщает Думская, там работает группа сотрудников разных правоохранительных оранов – СБУ, полиции, Фискальной службы и пограничники.

Они пока не комментируют инцидент.

Напомним, что 19 ноября в Черном море в районе Тендровской косы, примерно в девяти милях от берега, в условиях сильного шторма потерпел бедствие буксир Параллель. Моряки были подобраны танкером Аркадия. Затем их передали на борт катера Морской охраны.

Позже выяснилось, что на борту баржи находится самая большая партия контрабандным сигарет - 5 млн пачек (10 тысяч коробок по 500 пачек сигарет в каждой).