22 октября 2018, понедельник

Авария с артистами Дизель шоу: водителя автобуса взяли под домашний арест

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Водителя Михаила Манюка отправили на лечение домой

Водителя Михаила Манюка отправили на лечение домой

В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Михаилу Манюку, в автобусе которого в ДТП погибла актриса юмористической программы Дизель шоу Марина Поплавская.

Как сообщает Громадське радіо, суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест до 19 декабря 2018 года. Манюка обязали информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.

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Он подозревается по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), за что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 20 октября в Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Милая автобус с участниками Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП на месте погибла актриса Марина Поплавская. Еще шесть актеров получили различные травмы.

Видео с места ДТП, в котором погибла Марина Поплавская

21 октября в Октябрьском дворце в Киеве состоялась церемония прощания с Мариной Поплавской, а 22 октября с актрисой простились в ее родном Житомире. Актрису похоронили на Корбутовском кладбище на Центральной аллее в Житомире.

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