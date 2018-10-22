22 октября 2018, понедельник

Авария с артистами Дизель Шоу: видео с места смертельного ДТП

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская
Фото: полиция

В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская

В Сети опубликовали видео с места ДТП, в которое 20 октября на трассе Киев-Чоп в Киевской области попал автобус с актерами юмористической программы Дизель Шоу.

В результате аварии погибла актриса Марина Поплавская, еще несколько человек получили травмы.

На обнародованных кадрах видно, что в результате столкновения с грузовиком передняя часть автобуса получила серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель Шоу столкнулся с грузовиком. 

В результате ДТП погибла актриса Марина ПоплавскаяЕще двоих пострадавших актеров, Егора Крутоголова и Яну Глущенко, госпитализировали.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове