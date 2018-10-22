Авария с артистами Дизель Шоу: видео с места смертельного ДТП

В Сети опубликовали видео с места ДТП, в которое 20 октября на трассе Киев-Чоп в Киевской области попал автобус с актерами юмористической программы Дизель Шоу.

В результате аварии погибла актриса Марина Поплавская, еще несколько человек получили травмы.

На обнародованных кадрах видно, что в результате столкновения с грузовиком передняя часть автобуса получила серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель Шоу столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская. Еще двоих пострадавших актеров, Егора Крутоголова и Яну Глущенко, госпитализировали.