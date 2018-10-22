Авария с артистами Дизель Шоу: видео с места смертельного ДТП

В Сети опубликовали видео с места ДТП, в которое 20 октября на трассе Киев-Чоп в Киевской области попал автобус с актерами юмористической программы Дизель Шоу.
В результате аварии погибла актриса Марина Поплавская, еще несколько человек получили травмы.
На обнародованных кадрах видно, что в результате столкновения с грузовиком передняя часть автобуса получила серьезные повреждения.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель Шоу столкнулся с грузовиком.
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Журнал Новое Время №38
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