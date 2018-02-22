Авария на тепломагистрали в Харькове: более 300 домов без отопления, в школах и детсадах отменены занятия

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В результате аварии без отопления и горячей воды остаются около 310 жилых домов и 21 учреждение образования
Фото: Харьковский горсовет

В результате аварии без отопления и горячей воды остаются около 310 жилых домов и 21 учреждение образования

В центре Харькова из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались более 350 жилых домов, отменяются занятия в учебных учреждениях, сообщает пресс-служба местного городского совета.

Как сообщается, прорыв тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5, произошел утром, 22 февраля, в районе Шатиловки в Шевченковском районе. Для ликвидации аварии создан оперативный штаб. 

По данным первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, на данный момент в результате аварии без отопления и горячей воды остаются около 310 жилых домов и 21 учреждение образования (школы и детские сады).  Завтра, 23 февраля, в учебных заведениях занятия проводиться не будут, их список опубликован на сайте местного горсовета.

В ликвидации аварии задействована вся необходимая техника, сформированы бригады, ремонтные работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

"Как мне сказал директор предприятия Харьковские тепловые сети, за все время, пока он работает на теплосетях, он такой аварии еще не помнит", - отметил Терехов. 

По его словам, сейчас на месте аварии полностью откачали воду, производится разрытие на нескольких участках, после чего будет проведена ревизия тепловой сети.

"Рассчитываем в кратчайшие сроки понять, где был дефект, и приступить к устранению. Все материалы у нас есть в полном объеме, все службы приступили к выполнению работ", - отметил Терехов.

Он заявил, что аварию на тепломагистрали будут устранять в круглосуточном режиме "чтобы максимально быстро устранить аварийную ситуацию и возобновить подачу услуг".

Сеть, на которой произошла авария, была введена в эксплуатацию в 1982 году. 

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