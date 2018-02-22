Авария на тепломагистрали в Харькове: более 300 домов без отопления, в школах и детсадах отменены занятия

В результате аварии без отопления и горячей воды остаются около 310 жилых домов и 21 учреждение образования

В центре Харькова из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались более 350 жилых домов, отменяются занятия в учебных учреждениях, сообщает пресс-служба местного городского совета.

Как сообщается, прорыв тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5, произошел утром, 22 февраля, в районе Шатиловки в Шевченковском районе. Для ликвидации аварии создан оперативный штаб.

По данным первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, на данный момент в результате аварии без отопления и горячей воды остаются около 310 жилых домов и 21 учреждение образования (школы и детские сады). Завтра, 23 февраля, в учебных заведениях занятия проводиться не будут, их список опубликован на сайте местного горсовета.

В ликвидации аварии задействована вся необходимая техника, сформированы бригады, ремонтные работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

"Как мне сказал директор предприятия Харьковские тепловые сети, за все время, пока он работает на теплосетях, он такой аварии еще не помнит", - отметил Терехов.

По его словам, сейчас на месте аварии полностью откачали воду, производится разрытие на нескольких участках, после чего будет проведена ревизия тепловой сети.

"Рассчитываем в кратчайшие сроки понять, где был дефект, и приступить к устранению. Все материалы у нас есть в полном объеме, все службы приступили к выполнению работ", - отметил Терехов.

Он заявил, что аварию на тепломагистрали будут устранять в круглосуточном режиме "чтобы максимально быстро устранить аварийную ситуацию и возобновить подачу услуг".

На Шатиловке в #Харьков порыв трубы от ТЭЦ-5. Более 400 домов, до десятка школ и садиков, до 20-ти медучреждений без тепла и горячей воды в Шевченковском и Киевском районах города. Коммунальщики откачивают воду. Видео: UA:Суспільне. pic.twitter.com/OW4oKpcK8t — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 22 февраля 2018 г.

Коммунальные службы откачивают горячую воду, перенаправляя её из трубопровода в ливневки. Всю Шатиловку отключили от тепла и горячей воды в #Харьков. pic.twitter.com/BPelahf7uB — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 22 февраля 2018 г.

Сеть, на которой произошла авария, была введена в эксплуатацию в 1982 году.