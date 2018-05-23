Авария на магистральном трубопроводе оставила жителей Днепра без воды

Без воды остались более 300 тысяч жителей

В Днепре в ночь на среду, 23 мая, на магистральном трубопроводе произошла крупная авария, в результате которой жители города остались без водоснабжения.

Об этом сообщил заместитель мэра Михаил Лысенко.

"Крупная авария на магистральном трубопроводе. На период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение. Ориентировочный срок ремонтных работ 5-6 часов",- написал он утром у себя в Facebook.

В частности, без воды остались более 300 тысяч человек в жилмассивах Победа, Солнечный, Парус, а также в центре города.

Ранее сообщалось, что в начале мая в пяти районах Киева ряд домов остались без холодного водоснабжения из-за проведения ремонтных работ.