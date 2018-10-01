01 октября 2018, понедельник

Авария катера на Днепре: начальника запорожской рыбоохраны травмировало винтом, а полицейский чиновник утонул

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Во время аварии на катере находились три человека
Скриншот

Во время аварии на катере находились три человека

В воскресенье, 30 сентября, в Запорожье произошел несчастный случай, в результате которого глава местного рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка и замначальника управления защиты экономики Нацполиции Павел Саварец во время прогулки на катере по Днепру упали за борт.

Как сообщает Заноза, в результате происшествия сотрудник рыбоохраны серьезно пострадал от винта, а полицейский чиновник пропал без вести.

Согласно имеющейся информации, во время аварии в катере находились три человека.

Ее причины на данное время пока не установлены. При этом на видео поисковой операции на борту катера можно заметить бутылки, похожие на пивные и из-под водки.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

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