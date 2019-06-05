Аваков заявил о пяти подозреваемых в деле об убийстве 5-летнего мальчика Вчера, 15:35 Цей матеріал також доступний українською МВД Арсен Аваков МВД

В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком должны фигурировать пять подозреваемых.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это группа из четырех человек, включая двоих сотрудников патрульной полиции, и женщина, которая спрятала оружие.

«По моему мнению, пять подозреваемых в этом убийстве — четверо тех, кто стрелял, а кто именно — определит следствие, может все, может один, чья пуля и т. д. , — а также та женщина, которая спрятала то ружье, и таким образом способствовала сокрытию преступления», — заявил Аваков.

По информации главы МВД, в ребенка стреляли не из табельного оружия.

Он также подчеркнул, что адвокаты подозреваемых настаивают на том, что полицейские не были в состоянии алкогольного опьянения. Сам Аваков опровергает это.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Двух подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.