Аваков заявил о пяти подозреваемых в деле об убийстве 5-летнего мальчика
В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком должны фигурировать пять подозреваемых.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, это группа из четырех человек, включая двоих сотрудников патрульной полиции, и женщина, которая спрятала оружие.
«По моему мнению, пять подозреваемых в этом убийстве — четверо тех, кто стрелял, а кто именно — определит следствие, может все, может один, чья пуля
По информации главы МВД, в ребенка стреляли не из табельного оружия.
Он также подчеркнул, что адвокаты подозреваемых настаивают на том, что полицейские не были в состоянии алкогольного опьянения. Сам Аваков опровергает это.
Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умер в больнице.
В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.
После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.
МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.
Двух подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.