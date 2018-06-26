26 июня 2018, вторник

Аваков заявил о причастности РФ к нападению на табор ромов во Львовской области

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Табор ромов во Львовской области разгромили подростки

Табор ромов во Львовской области разгромили подростки

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что нападение подростков на табор ромов во Львовской области было "инспирировано из РФ".

Министр подчеркнул, что исполнителями преступления были украинцы, передает Интерфакс-Украина.

"Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта РФ, этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и ещё в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда, но здесь-то участвовали наши", - заявил Аваков.

Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет (по разным версиям от семи до девяти человек). Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.

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