Аваков предупредил о жестких действиях силовиков в случае провокаций из-за начала предоставления автокефалии Украинской церкви

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил о недопустимость произвола и экстремизма на почве религиозной вражды из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок", - сказал он.

Министр добавил, что силовики будут действовать жестко, если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви Томоса об автокефалии, этот процесс продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получено после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.