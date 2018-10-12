Аваков предупредил о жестких действиях силовиков в случае провокаций из-за начала предоставления автокефалии Украинской церкви

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил о недопустимость произвола и экстремизма на почве религиозной вражды из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.
"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок", - сказал он.
Министр добавил, что силовики будут действовать жестко, если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде.
Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви Томоса об автокефалии, этот процесс продолжается.
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По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получено после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.
Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.
По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.
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