Аваков показал впечатляющее видео учений бойцов Нацгвардии на полигоне в Киевской области

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Учения прошли на полигоне
Скриншот с видео

Учения прошли на полигоне

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео учений бойцов Нацгвардии на полигоне Старое Киевской области.

"Отрабатываем готовность к необходимым действиям", – написал он в своем Twitter.

На видео показаны тренировки пехоты, танкистов и десантников.

Ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии получили на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США. Прицельность стрельбы гранатометов составляет 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов.

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