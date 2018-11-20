Аваков показал французские вертолеты Airbus Helicopters, которые поступят в Украину

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал фото французских вертолетов Airbus Helicopters Н225, которые получит Украина.
"Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты", - написал глава МВД в своем Twitter.
Аваков уточнил, что в декабре вертолеты передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.
Министр добавил, что украинские пилоты уже знакомятся с вертолетами и нарабатывают опыт.
Фото: Арсен Аваков via Twitter
Напомним, МВД Украины намерено приобрести 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters для парка новой мобильной вертолетной службы.
Кроме непосредственной закупки 55-ти вертолетов, по условиям контракта французская сторона будет готовить технический персонал, учить пилотов и создаст новый сервисный центр для обслуживания авиапарка.
Смотрите также
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования