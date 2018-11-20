20 ноября 2018, вторник

Аваков показал французские вертолеты Airbus Helicopters, которые поступят в Украину

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Первые вертолеты должны поступить в Украину уже до конца текущего года
Фото: Арсен Аваков via Twitter

Первые вертолеты должны поступить в Украину уже до конца текущего года

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал фото французских вертолетов Airbus Helicopters Н225, которые получит Украина.

"Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты", - написал глава МВД в своем Twitter.

Аваков уточнил, что в декабре вертолеты передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.

Министр добавил, что украинские пилоты уже знакомятся с вертолетами и нарабатывают опыт.

Фото: Арсен Аваков via Twitter

Напомним, МВД Украины намерено приобрести 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters для парка новой мобильной вертолетной службы.

Кроме непосредственной закупки 55-ти вертолетов, по условиям контракта французская сторона будет готовить технический персонал, учить пилотов и создаст новый сервисный центр для обслуживания авиапарка.

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