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Аномалия или закономерность

Аваков отреагировал на избиение активиста Опоры в Кропивницком

Вчера, 10:58
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Скриншот с видео Опоры

На активиста напали в подъезде многоэтажки

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал местную полицию расследовать нападение на активиста Гражданской сети Опора Евгения Гурницкого.

"В выходные в Кропивницком было совершено нападение на одного из активистов Опоры, который вместе с полицией разоблачал правонарушения. Мы знали, что будет сопротивление", - сказал он в ходе годовой коллегии МВД, пишет Интерфакс-Украина.

Министр добавил, что правоохранители должны "не принимать участия в схемах, не закрывать глаза на правонарушения".

Аваков также рассказал, что МВД совместно с Центризбиркомом и Опорой создали систему оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком напали на общественного омбудсмена по защите прав избирателей Гражданской сети Опора Евгения Гурницкого. Активист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Накануне Гурницкий заявил в полицию по делу о размещении агитационных материалов без выходных данных на билбордах с изображением одного из кандидатов в президенты Украины. Он также является свидетелем в ряде подобных заявлений в полицию о билбордах с изображением других пяти кандидатов.

Теги:   Нападение Выборы президента Арсен Аваков Опора

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