Аваков отреагировал на избиение активиста Опоры в Кропивницком Вчера, 10:58 571 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Опоры На активиста напали в подъезде многоэтажки Скриншот с видео Опоры

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал местную полицию расследовать нападение на активиста Гражданской сети Опора Евгения Гурницкого.

"В выходные в Кропивницком было совершено нападение на одного из активистов Опоры, который вместе с полицией разоблачал правонарушения. Мы знали, что будет сопротивление", - сказал он в ходе годовой коллегии МВД, пишет Интерфакс-Украина.

Министр добавил, что правоохранители должны "не принимать участия в схемах, не закрывать глаза на правонарушения".

Аваков также рассказал, что МВД совместно с Центризбиркомом и Опорой создали систему оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком напали на общественного омбудсмена по защите прав избирателей Гражданской сети Опора Евгения Гурницкого. Активист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Накануне Гурницкий заявил в полицию по делу о размещении агитационных материалов без выходных данных на билбордах с изображением одного из кандидатов в президенты Украины. Он также является свидетелем в ряде подобных заявлений в полицию о билбордах с изображением других пяти кандидатов.

