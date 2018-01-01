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Аваков: Одесса превратилась в криминальную столицу Украины

Сегодня, 17:08
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Арсен Аваков: Парень с битой не может определять степень правосудия

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Одесса за последние месяцы превратилась в "криминальную столицу" Украины.

Его заявление прозвучало во время совещания правоохранителей в Одессе, сообщает пресс-служба МВД.

"Почему Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира? Почему получилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали атрибутом деловой и политической жизни Одессы? Это главный вопрос, который следует из того, что мы видим на улицах. И почему это так - вопрос к местной деловой и управленческой элите. Монополия на силу принадлежит только государству, ни один парень с битой не может определять степень правосудия. Мы должны к этому двигаться", - сказал Аваков.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что главной причиной активизации криминалитета на улицах Одессы являются открыто функционирующие коррумпированные схемы в бизнесе.

Как отметили в МВД, для стабилизации ситуации в Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты департамента защиты экономики Нацполиции.

Также Аваков анонсировал ряд проверок в Одесской области: "Будет проверка экономического сектора с привлечением специалистов из других областей, чтобы попытаться отстраниться от потенциальных рисков попыток договориться с правоохранителями. На улицах будут дополнительно задействованы патрули Нацгвардии".

На сегодня, по словам председателя Нацполиции Сергея Князева, улицы Одессы патрулируют 600-800 человек личного состава, также работает система видеонаблюдения. В городе установлено около 1 тыс. камер, изображения с которых в онлайн-режиме передаются в ситуационные центры.

Председатель Нацполиции отметил положительные результаты отработки Одессы в октябре этого года в связи с обострением криминогенной ситуации:

"Раскрыто фактически по горячим следам более половины совершенных во время отработки разбойных нападений (56%), более 60% квартирных краж и более 40% угонов транспортных средств. Поэтому усиленное патрулирование непременно принесет эффективные результаты".

Теги:   МВД Украины Арсен Аваков Одесса

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