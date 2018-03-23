Аваков договорился о приобретении 55 вертолетов Airbus Helicopters

Министерство внутренних дел Украины намерено приобрести 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters для парка мобильной вертолетной службы.

Об этом сообщили в ведомстве по итогам переговоров с Министерством Европы и иностранных дел Франции.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вертолетный парк МВД должны пополнить 55 машин компании Airbus Helicopters", - заявили в МВД.

В министерстве рассчитывают, что первые вертолеты будут получены до конца 2018 года. МВД планирует получить вертолеты трех моделей Н145, Н125 и Н225.

Вертолеты Airbus Helicopters будут использоваться в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбе для спасения и общественного порядка, уголовных расследований, антитеррористических и специальных миссий, охраны государственной границы и безопасности на дорогах.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел анонсировали создание в течение 2018 года вертолетной службы.