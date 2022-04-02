Ребров, Левандовский и другие. Спортсмены выставили свои медали и памятные вещи для помощи ВСУ 2 апреля, 20:55 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською tribuna.com

Tribuna.com вместе с волонтерской организацией Ukraine Alive 2022 и Белорусским фондом спортивной солидарности анонсируют серию аукционов World Sports For Ukraine на международной площадке eBay. Лотами на аукционе станут уникальные вещи, которые предоставили мировые и украинские звезды спорта.

Помочь Украине уже заявили Роберт Левандовский, Андрей Ярмоленко, Станислав Горуна, Сергей Ребров, Данило Сикан, Виктор Коваленко, Елена Овчинникова и другие.

На аукционной площадке будут выставлены как настоящие артефакты, так и редкие спортивные вещи, принадлежащие спортсменам. Торги уже начались и продлятся до 6 апреля.

В частности, каратист Станислав Горуна предоставил на аукцион бронзовую олимпийскую медаль, которую он выиграл на Олимпиаде в Токио-2020. «Моя олимпийская медаль — ценнее более 200 медалей, которые я завоевал за 19 лет карьеры. Она символизирует каждую победу на пути к Олимпиаде. Я хочу продать ее на аукционе и поддержать свой народ. Сейчас нет ничего важнее Украины», — сказал Горуна, который сейчас проходит службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Фото: tribuna.com

Футболист Роберт Левандовский, один из крупнейших спортивных тяжеловесов, поддержавших Украину. Супернападающий Баварии и сборной Польши несколько дней назад принял участие в благотворительном товарищеском матче против Шотландии. Его лот — футболка с надписью Stop War из этого матча.

Фото: tribuna.com

Еще один артефакт серии аукционов — золотая медаль чемпиона мира по футболу среди молодежных команд 2019 года. Ее на аукцион передал нападающий Данила Сикан, ставший лучшим бомбардиром сборной Украины на турнире. Сейчас Данила— игрок немецкой «Ганзы». «Враг уничтожает мой родной Житомир. В один из первых дней обстреляли частный сектор и роддом. На следующий день — школу. Российские фашисты делают все, чтобы уничтожить наших детей, наше будущее», — сказал Сикан.

Фото: tribuna.com

Кроме того, уникальные вещи на аукцион передали:

— игрок футбольной сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Свои бутсы с надписью Stop War;

Фото: tribuna.com

— легендарный нападающий сборной и «Динамо» Сергей Ребров. Футболка, в которой он играл в финале Кубка Английской лиги в составе «Тотенхэма». Этот матч состоялся 24 февраля 2002 года — ровно спустя 20 лет началось полномасштабное вторжение России;

Фото: tribuna.com

— игрок сборной Украины и итальянской «Специи» Виктор Коваленко. Футболка с надписью Stop War;

Фото: tribuna.com

— 14-кратная чемпионка мира по ММА Елена Овчинникова. Футболка с эксклюзивным принтом — таких в мире всего две!

Фото: tribuna.com

Все вырученные средства мы отправим в фонд Ukraine Alive 2022. Фонд нами проверен — он надежен и основан людьми, среди которых сотрудники Tribuna.com. Они помогают адресно Нацгвардии, ВСУ, терробороне и переселенцам.

Этот аукцион проводится совместно с Белорусским фондом спортивной солидарности, который ведет борьбу за свободу Беларуси и поддерживает Украину.

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