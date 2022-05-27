Завершение учебного года-2022. Как будут выставлять оценки и выдавать аттестаты в условиях войны 27 мая, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Украинские выпускники получат документы об образовании независимо от места своего пребывания (Фото:Вільне радіо/Анна Сердюк)

Рассказываем об особенностях выставления оценок и выдачи аттестатов школьникам в условиях войны с Россией в конце 2021−2022 учебного года.

Как отмечает Армія Inform, в этом году украинские выпускники получат документы об образовании независимо от места своего пребывания. В приказе министра образования и науки Сергея Шкарлета сказано, что

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Руководители органов управления в сфере образования областных и городской государственной администрации должны обеспечить выдачу выпускникам документов об общем среднем образовании и приложений к ним.

Департаменты образования областей, где происходят боевые действия, должны определить учебные заведения, где невозможно выдать документы до 30 мая.

Органы управления в сфере образования областных и Киевской городских администраций помогут организовать выдачу документов об образовании выпускникам Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Должен быть разработан порядок выдачи документов об образовании учащимся, находящимся за границей.

Аттестаты для выпускников с подконтрольных Украине и оккупированных территорий

На временно оккупированных территориях Украины сейчас 800 школ. В 280 из них, по словам Шкарлета, обучение уже завершено. В основном это школы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. В Минобразования заверили, что каждый выпускник получит документ, подтверждающий его образование.

В учебных заведениях, которые не были оккупированы и в них уцелели все документы, оценка будет проходить по обычной процедуре.

Если часть документов исчезла, оценки будут выставлены по результатам последнего семестра, о котором есть сведения.

В случае, если потеряны все документы, учащимся выставят оценки по результатам письменной контрольной.

Если ребенок некоторое время учился за границей или в другой школе, в аттестате учтут все оценки, полученные им в учебном заведении.

Если у ребенка не было возможности учиться или больше половины уроков проходили в дистанционном формате, учителя будут оценивать предмет не в баллах, а словами « зачтено/не зачтено».

Аттестаты планируют выдавать в конце июня. Если аттестат был утрачен, можно обратиться в школу с просьбой выдать дубликат.

Учащиеся на временно оккупированных территориях Украины могут окончить школу дистанционно. В рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве МОН с частной дистанционной школой Атмосферная Школа для учеников 1-11 классов, всем оставшимся на временно оккупированных территориях соискателям образования предоставляется возможность на безвозмездной основе завершить учебный год и получить соответствующие документы. Для прохождения годовой оценки в дистанционной форме родителям учеников достаточно написать заявление на поступление ребенка на сайте школы и иметь доступ в интернет для обучения, сообщили в Кабмине.

Дети с временно оккупированных территорий также могут присоединиться к любой онлайн школе и получить аттестат там.

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