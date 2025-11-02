Партизаны сожгли военный грузовик российских оккупантов, чтобы сорвать отправку под Покровск Донецкой области .

Об этом сообщает движение Атеш.

В движении уточнили, что их партизаны находились в составе 115-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая дислоцирована в районе населенного пункта Андреевка.

«(Агенты — ред.) уничтожили собственный грузовик, узнав о задаче направляться на самоубийственные штурмы под Покровск», — говорится в публикации.

Таким образом они задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь.

«Солдаты видят: командование бросает личный состав на верную смерть, не давая ни отдыха, ни эвакуации. Наши агенты доказывают: каждый российский военный может бороться за свою жизнь, не выходя из части! Саботаж — самый эффективный способ избежать отправки на убой», — добавили в публикации.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение диктатора РФ Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.