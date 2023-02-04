Пограничники остановили вражескую атаку на Северском направлении: оккупанты отступили с потерями 4 февраля, 14:49 Пограничники остановили оккупантов на Северском направлении (Фото:Госпогранслужба)

В Донецкой области ночью российские оккупационные войска пытались атаковать украинские позиции на Северском направлении. Захватчики отступили с потерями.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

По данным службы, вчера оккупанты из артиллерии и минометов обстреливали опорные пункты пограничников в направлении Северска.

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«А после наступления сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. Оккупантов обнаружили. Завязался бой, после чего разведчики отступили», — говорится в сообщении.

Ночью войска РФ попытались провести разведку боем в сторону позиций украинских бойцов, успеха не имели и отступили.

Накануне пограничники сообщали, как уничтожили российских штурмовиков в пригороде Бахмута.