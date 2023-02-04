Пограничники остановили вражескую атаку на Северском направлении: оккупанты отступили с потерями
Пограничники остановили оккупантов на Северском направлении (Фото:Госпогранслужба)
В Донецкой области ночью российские оккупационные войска пытались атаковать украинские позиции на Северском направлении. Захватчики отступили с потерями.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
По данным службы, вчера оккупанты из артиллерии и минометов обстреливали опорные пункты пограничников в направлении Северска.
«А после наступления сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. Оккупантов обнаружили. Завязался бой, после чего разведчики отступили», — говорится в сообщении.
Ночью войска РФ попытались провести разведку боем в сторону позиций украинских бойцов, успеха не имели и отступили.
Накануне пограничники сообщали, как уничтожили российских штурмовиков в пригороде Бахмута.