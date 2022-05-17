«Ракетные удары отчаяния». В Минобороны прокомментировали ночную атаку на Львовскую область 17 мая, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Атака на Львовскую область — это ракетные удары отчаяния, заявили в Минобороны (Фото:Воздушное командование Восток)

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала одну из самых масштабных ракетных атак на Львовскую область, которая произошла в ночь на 17 мая.



Война России против Украины — главные события 17 мая

«Непредсказуемость — это была одна из тактик российской армии. И им это удавалось. Они перестали планировать военные действия под исторические даты, они обстреливают всю территорию Украины вплотную к границам с ЕС», — написала Маляр на своей странице в Facebook.

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По ее словам, успехи Украины на международной арене россияне воспринимают очень чувствительно и потому становятся предсказуемыми.

«К примеру, как сегодня ночью — ракетные удары отчаяния», — добавила она.

Ночью с 16 на 17 мая во Львове раздалось минимум 7−8 взрывов. Воздушное командование Запад сообщило, что во Львовской области ПВО сбила три российские крылатые ракеты, которые целились в объекты инфраструктуры.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в результате ракетных ударов была повреждена железнодорожная инфраструктура.



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