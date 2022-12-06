Помогал украинский спецназ. NYT узнало подробности атаки на военные аэродромы в РФ

6 декабря, 09:00
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Стали известны новые подробности атаки на военные аэродромы Дягилево и Энгельс (Фото:t.me/ShrikeNews)

Стали известны новые подробности атаки на военные аэродромы Дягилево и Энгельс (Фото:t.me/ShrikeNews)

Беспилотники, которыми атаковали российские военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, были запущены с территории Украины, сообщает издание The New York Times.

Издание со ссылкой на министерство обороны России и высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что 5 декабря Украина «осуществила свою самую дерзкую атаку на российскую территорию за девять месяцев войны».

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По данным газеты, по крайней мере, один из ударов был нанесен с помощью украинского спецназа, который находился неподалеку от базы и помогал направить беспилотники к цели.

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Удары свидетельствуют о готовности Украины атаковать базы в глубине территории РФ, а также впервые за девять месяцев войны продемонстрировали способность страны наносить удары на таких больших расстояниях, пишет издание.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=BNhb5-VXIkE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Аэродром Аэродромы Война России против Украины

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