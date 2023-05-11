В РФ заявили об атаке беспилотника на нефтебазу в Брянской области 11 мая, 10:58 В Брянской области новая «бавовна» (Фото:Радио Свобода)

Власти Брянской области РФ заявили об атаке беспилотника на Клинцовскую нефтебазу, принадлежащую Роснефти.

Губернатор региона Александр Богомаз утверждает, что объект атаковал «украинский беспилотник».

Вероятно, дрон достиг цели, так как в результате было повреждено бетонное основание нефтебазы и цистерна для хранения нефтепродуктов.

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Сообщается, что пострадавших нет.

С начала мая в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.

Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

В этот же день на территории одной из воинских частей Воронежской области упал беспилотник.

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В результате подрыва железной дороги в Брянской области РФ 1 мая сгорели тепловоз и четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива.

