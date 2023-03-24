ВСУ ведут рейдовые атаки через Днепр в Херсонской области, Пригожин опроверг все главные тезисы Кремля о войне в Украине — ISW 24 марта, 09:04 Пригожин признал, что в РФ недооценивают ВСУ (на фото — военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады) (Фото:Оперативное командование Юг)

Россияне могут изменить тактику ракетных ударов из-за дефицита ракет. Между тем, ВСУ продолжают свои рейды через Днепр на юге Украины, а спонсор ПВК Вагнера Евгений Пригожин многословно опроверг главные тезисы российской пропаганды о войне.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Российские войска могут изменить свою тактику ракетных ударов, чтобы сосредоточиться на украинских военных объектах, тогда как общая интенсивность ракетных ударов РФ уменьшается, что указывает на истощение российских запасов высокоточных ракет. Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что в течение зимы Кремлю так и не удалось разрушить украинскую энергосистему. «Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок», — заявил он. По оценкам ГУР, в России осталось лишь 15% запасов высокоточного оружия, наявного до 24 февраля 2022 года. ISW акцентирует внимание на следующих фактах от ГУР:

Видео дня

самые технологичные российские крылатые ракеты Калибр, Х-101 и Х-555 составляют менее 10% от общего количества имеющихся в России запасов;

российские силы не могут проводить ракетные атаки чаще двух раз в месяц — из-за растущей потребности в накоплении ракет;

российский ВПК может производить лишь 20−30 крылатых ракет Калибр и Х-101 в месяц, а баллистических ракет Искандер — еще меньше.

Эти данные совпадают с предварительными оценками ISW о том, что российские силы истощают свой ракетный арсенал, и это может ограничивать частоту и интенсивность российских ракетных ударов.

Украинские войска продолжают проводить рейдовые действия через Днепр в Херсонской области и наносить удары по российским позициям на восточном (левом) берегу реки. ISW обращает внимание на кадры боевых действий с подтвержденной геолокацией, опубликованные 20 марта: на них оккупанты пытаются нанести удары по украинским войскам, действующим на юго-востоке Большого Потемкинского острова вблизи Херсона. А на опубликованных 23 марта видео с геолокацией боевых действий видно, как украинские беспилотники наносят удары по российским позициям у Винрассадника (район города Олешки) на левом берегу Днепра.



Евгений Пригожин дал 23-минутное интервью, в котором, с одной стороны, несколько смягчил свою риторику о Минобороны России (вероятно, из-за опасений полностью потерять ресурсы своей ЧВК в Бахмуте), а с другой — сделал немало критических заявлений о недооценке ВСУ в России.



Среди заявлений спонсора ЧВКК Вагнера такие тезисы:



Обеспокоенность возможным украинским контрнаступлением на востоке Украины : Пригожин заявил, что Украина якобы удерживает 80 тыс. военных в Бахмуте и резерв в 200 тыс., которые сосредотачиваются для наступления (п о мнению Пригожина, это будет наступление по всему восточному фронту, в Белгородской области РФ и в Бахмуте). В ISW отмечают, что такие преувеличенные заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой получить дополнительное подкрепление и вооружение от Минобороны России, чтобы спасти свои силы в Бахмуте.

: Пригожин заявил, что Украина якобы удерживает 80 тыс. военных в Бахмуте и резерв в 200 тыс., которые сосредотачиваются для наступления о мнению Пригожина, это будет наступление по всему восточному фронту, в Белгородской области РФ и в Бахмуте). В ISW отмечают, что такие преувеличенные заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой получить дополнительное подкрепление и вооружение от Минобороны России, чтобы спасти свои силы в Бахмуте. Редкие для Пригожина « положительные» заявления о Минобороны РФ (в частности, владелец ЧВК Вагнера признал, что регулярная армия РФ воюет вместе с чеченскими подразделениями в Белогоровке Луганской области, также Пригожин неожиданно поддержал не только вербовку в состав « вагнеровцев», но и контролируемые Минобороны усилия по вербовке якобы « добровольцев»). Смягчение его риторики может свидетельствовать о стремлении «з адобрить» российское Минобороны с целью поддержки своей ЧВК, констатируют аналитики Института.

частности, владелец ЧВК Вагнера признал, что регулярная армия РФ воюет вместе с чеченскими подразделениями в Белогоровке Луганской области, также Пригожин неожиданно поддержал не только вербовку в состав вагнеровцев», но и контролируемые Минобороны усилия по вербовке якобы добровольцев»). Смягчение его риторики может свидетельствовать о стремлении адобрить» российское Минобороны с целью поддержки своей ЧВК, констатируют аналитики Института. Отрицание тезисов Кремля и российской пропаганды о том, что Россия якобы воюет в Украине с НАТО и «нацистами». Пригожин заявил, что Россия воюет « исключительно с украинцами», «оснащенными техникой, предоставленной НАТО», и добровольцами, поддерживающими Украину ( назвал их «русофобскими» наемниками), но не с самим НАТО. Пригожин также отметил, что было бы «смешным» планировать « специальную военную операцию» и не учитывать, что страны Альянса предоставят Украине помощь. Он также раскритиковал цели « денацификации» ( заявив, что не знает, есть ли в Украине « нацисты») и «демилитаризации» Украины ( заявив, что для этого пришлось бы уничтожить всю украинскую армию). Он также призвал российских военных и СМИ прекратить недооценивать ВСУ. Таким образом, пишут аналитики ISW, Пригожин фактически отверг заявления Кремля о том, что война в Украине якобы защищает Россию от угроз со стороны НАТО и опроверг необходимость и достигаемость заявленных Владимиром Путиным максималистских целей вторжения РФ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредило, что Росатом может работать над восстановлением трех линий электропередачи на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что усилило бы контроль России над ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 марта заявил, что персонал МАГАТЭ на ЗАЭС наблюдал за «учениями» российских работников АЭС с участием опытного персонала ЗАЭС в главной диспетчерской ЗАЭС. Российские власти утверждали, что цель таких «учений» состоит в том, чтобы обеспечить наличие достаточного количества персонала для ЗАЭС в случае его нехватки. Ранее ISW сообщал о попытках России использовать руководство и персонал Росатома для установления контроля над ЗАЭС, чтобы заставить МАГАТЭ признать контроль России над станцией.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Агентство Bloomberg сообщило, что Пригожин якобы готовится свернуть операции ЧВК Вагнера в Украине в пользу Африки — на фоне потерь и дефицита поставок под Бахмутом. Пригожин опроверг эту информацию, однако ISW напоминает, что « Путин окончательно отвернулся от Пригожина после того, как вагнеровцам не удалось захватить Бахмут».



Путин окончательно отвернулся от Пригожина после того, как вагнеровцам не удалось захватить Бахмут». Заявления спикера ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого подтвердили предварительные оценки ISW о том, что российские силы не способны проводить широкомасштабные наступательные кампании по нескольким направлениям одновременно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в обращении к Госдуме очертил разные меры о поддержке российских военных, российского военно-промышленного комплекса и «независимости» России от Запада ( в частности, планы изготовить более 100 самолетов, вероятно, включая военные самолеты, до 2026 года).



в частности, планы изготовить более 100 самолетов, вероятно, включая военные самолеты, до 2026 года). Российские войска совершили ограниченные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.



Войска РФ продолжают атаковать Бахмут и районы в окрестностях и вокруг Авдеевки.

Кремль продолжает попытки принудить российских резервистов, военнообязанных и других военнослужащих к службе по контракту.

Российские силы в Беларуси недавно передислоцировались назад в Россию накануне весеннего призыва в РФ, который стартует 1 апреля.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW