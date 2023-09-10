В ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки шахедов на Киев 10 сентября, 10:10 Обломки дронов вызвали несколько пожаров в Киеве (Фото:ГСЧС)

В Киеве в результате ночной атаки 10 сентября обломки Шахедов, предварительно, упали в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В Шевченковском районе в жилой многоэтажке повреждена квартира на 24 этаже. Жильцы не пострадали.

В Шевченковском районе также горела трава и шпалы.

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В Подольском районе обломки упали на открытую территорию — пожаров, пострадавших и повреждений зданий нет.

В другом месте в том же районе обломки повредили припаркованное авто, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи.

В Святошинском районе спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. Там в результате падения обломков загорелась скамейка и стол для кемпинга.

В ночь на воскресенье, 10 сентября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе типа Шахед в несколько волн. Силы ПВО уничтожили 26 из 33 дронов, которые запустили россияне.

