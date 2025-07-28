Согласно прогнозам Федорова, уже в ближайшем будущем российские оккупанты начнут массово использовать реактивные дроны (Фото: mykhailofedorov/Facebook)

Оккупанты из РФ начали внедрять технологии, которые позволяют БПЛА более эффективно избегать украинских дронов-перехватчиков . Об этом сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона Єдині новини.

Чиновник сравник развитие дронных технологий в современной войне с блиц-игрой в шахматы и заявил, что отрасль беспилотников развивается стремительно — постоянно меняется тактика, появляются новые технологические решения.

Реклама

«Мы ежедневно адаптируем тактику, ведь враг быстро учится и совершенствует дроны. Уже интегрируются новые технические возможности, которые позволяют шахедам обходить наши перехватчики», — заявил Федоров.

Согласно прогнозам чиновника, уже в ближайшем будущем российские оккупанты начнут массово использовать реактивные дроны — и поэтому Украина уже сейчас обязана искать ответ на эти угрозы.

«Россия обязательно будет переходить на реактивные дроны. Погода сильно влияет на то, как работают перехватчики. Большое количество факторов на это влияет», — сказал чиновник.

Сейчас, по словам Федорова, официальный Киев подписал контракты как минимум с четырьмя компаниями, занимающимися производством современных перехватчиков дронов.

«Есть прорывные технологии, которые раньше занимали бы годы разработки, а мы уже запускаем их в производство. Теперь главное масштабировать эти решения», — подытожил он.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в планах России запускать 700−1000 дронов в сутки. По его словам, Украина нашла решение сбивать шахеды дронами-перехватчиками, но для этого нужны финансы партнеров.

20 июля глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг заявил, что российские оккупанты планируют запускать на территорию Украины до 2000 дронов одновременно.

При этом глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал осторожно комментировать информацию об усилении атак России, поскольку такие сообщения страна-агрессор использует как пропаганду.

22 июля газета Financial Times утверждала, что российские беспилотники в последние месяцы поражали цели в Украине втрое чаще благодаря новой тактике роев.

Аналитики отмечают, что армия России в течение последних недель запускали по Украине дроны Герань-3 с турбодвигателем, который может летать со скоростью до 800 км/ч в пикировании, подытожило издание.