Флеш объяснил, почему оккупанты вновь начали запускать для ударов по Украине десятки бензиновых шахедов

Из-за сплошной облачности, наблюдаемой над Украиной в ночь с 31 октября на 1 ноября, российские оккупанты используют для массированных атак большое количество дронов-шахедов с бензиновым двигателем .

Об этом заявил внештатный советник президента Владимира Зеленского по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов (Флеш).

«Над Украиной полная облачность, поэтому враг сегодня запускает десятки обычных бензиновых ракет-шахидов, рассчитывая на то, что нашим экипажам перехватчиков будет сложно их обнаружить», — сообщил он.

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Фото: t.me/serhii_flash/

14 октября Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия испытывает реактивные дроны для нанесения ударов по западным областям. В течение последних нескольких дней страна-агрессор запускала реактивные беспилотники из Крыма в направлении западных областей Украины. Четыре дрона долетели до Львова, а некоторые преодолели ещё большее расстояние — около 880 км — и достигли Луцка.

15 октября Флеш обратился к украинцам с призывом не снимать и не публиковать видео попаданий российских «шахидов», поскольку противник может использовать такие записи для анализа работы систем оптического распознавания целей и наведения.

Бескрестнов предположил, что оккупанты используют видеозаписи попаданий для анализа работы алгоритмов оптического распознавания и наведения на цели, которые применяются на дронах в боевых условиях.

В августе российский реактивный беспилотник, запущенный из оккупированного Крыма, впервые долетел до западной части Украины. С учётом маневров его маршрут составил около 850−920 км.

28 августа был зафиксирован новый рекорд дальности полёта российского реактивного беспилотника — он преодолел 960 км от точки запуска.

В октябре Россия продолжила массовое применение реактивных беспилотников. В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными БПЛА, из которых 95 были реактивными.