Россия за две недели выпустила более 100 баллистических ракет по Киеву и области — Зеленский

27 октября, 22:30
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Президент Владимир Зеленский рассказал о российских атаках баллистикой (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент Владимир Зеленский рассказал о российских атаках баллистикой (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

С 14 октября Россия выпустила по Киеву и Киевской области более 100 баллистических ракет. В то же время поставки систем противовоздушной обороны для Украины задерживаются, а ракет для Patriot не хватает.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 27 октября, в вечернем видеообращении.

«Только в октябре, начиная с 14 октября, уже было несколько российских ракетных ударов. Фактически за две недели более 100 ракет по Киеву и Киевской области», — сказал президент.

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По словам Зеленского, поставки комплексов противовоздушной обороны задерживаются, а ракет для систем Patriot не хватает.

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Зеленский отметил, что поставки комплексов противовоздушной обороны существенно ограничены и задерживаются. Он поблагодарил партнеров, которые оказывают помощь своевременно, и подчеркнул, что Украине в настоящее время сложно защищаться от российских баллистических ракет.

«Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить нашу энергетику, чтобы сохранить нашу инфраструктуру, нашу логистику. И задача очень сложная. К сожалению, есть и жертвы», — отметил Зеленский.

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Он упомянул о российском ударе по Киеву 26 октября, в результате которого были повреждены кампус Киевского национального торгово-экономического университета, парк Киото, жилые дома, станция и линии метро.

По словам президента, российские войска также атаковали Южный мост — важную транспортную артерию столицы.

Зеленский также отметил, что Россия усиливает атаки на города, в частности на Киев, Днепр, Запорожье, Сумы, Одессу, Харьков и Херсон, пытаясь разрушить жизнь гражданского населения в городах.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Киев Баллистические ракеты Киевская область Война России против Украины Владимир Зеленский

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