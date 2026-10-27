С 14 октября Россия выпустила по Киеву и Киевской области более 100 баллистических ракет . В то же время поставки систем противовоздушной обороны для Украины задерживаются, а ракет для Patriot не хватает.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 27 октября, в вечернем видеообращении.

«Только в октябре, начиная с 14 октября, уже было несколько российских ракетных ударов. Фактически за две недели более 100 ракет по Киеву и Киевской области», — сказал президент.

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По словам Зеленского, поставки комплексов противовоздушной обороны задерживаются, а ракет для систем Patriot не хватает.

Зеленский отметил, что поставки комплексов противовоздушной обороны существенно ограничены и задерживаются. Он поблагодарил партнеров, которые оказывают помощь своевременно, и подчеркнул, что Украине в настоящее время сложно защищаться от российских баллистических ракет.

«Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить нашу энергетику, чтобы сохранить нашу инфраструктуру, нашу логистику. И задача очень сложная. К сожалению, есть и жертвы», — отметил Зеленский.

Он упомянул о российском ударе по Киеву 26 октября, в результате которого были повреждены кампус Киевского национального торгово-экономического университета, парк Киото, жилые дома, станция и линии метро.

По словам президента, российские войска также атаковали Южный мост — важную транспортную артерию столицы.

Зеленский также отметил, что Россия усиливает атаки на города, в частности на Киев, Днепр, Запорожье, Сумы, Одессу, Харьков и Херсон, пытаясь разрушить жизнь гражданского населения в городах.