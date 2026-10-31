Зеленский подвел итоги ночных ударов России по энергетике: без света остались более 280 тысяч семей

Вечером 30 октября и в ночь на субботу, 31 октября, Россия атаковала энергетическую, железнодорожную и газовую инфраструктуру в нескольких регионах Украины.

Без света остались около 200 тысяч семей в Днепре и области и более 80 тысяч — в Киевской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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Инфраструктура, поврежденная в результате удара российских дронов / Фото: ГСЧС Полтавской области

Инфраструктура, поврежденная в результате удара российских дронов / Фото: ГСЧС Полтавской области

Вечером 30 октября шахеды попали в ТЭЦ в Киеве. Ночью россияне нанесли удары по четырем электроподстанциям в Днепропетровской области и по объекту газораспределения в этом же регионе, а под утро дрон атаковал ТЭЦ в Шостке Сумской области.

Спасатели работают на месте удара в Сумской области / Фото: ГСЧС Сумской области

Ремонтные бригады устраняют последствия российской атаки / Фото: ГСЧС Сумской области

В Днепре и Харькове под удар попала железнодорожная инфраструктура. Ремонтные бригады уже восстанавливают электроснабжение.

Последствия российской атаки на энергетическую инфраструктуру, 31 октября 2026 года / Фото: ГСЧС Харьковской области

Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию, чтобы ее эскалация не перекинулась на Европу.

«Нужны решительные шаги, действительно ведущие к миру. Это санкции против агрессора и новые пакеты поддержки Украины», — подчеркнул президент.

Удары по энергетике — что известно

С сентября Россия нанесла по украинской энергетике более 350 ударов и повредила свыше 800 единиц оборудования на подстанциях и генерирующих объектах. Об этом 30 октября заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Особенно пострадала столица. 8 октября после удара по энергетике Киева были введены экстренные отключения, графики перестали действовать, а в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах упало давление в водопроводе, поскольку часть объектов водоканала осталась без электроснабжения. В ДТЭК тогда объяснили, почему свет отключают вне графиков. Позже эксперты заявили изданию NV, что восстанавливать разрушенные киевские ТЭЦ изначально было ошибкой и следовало сделать ставку на распределенную генерацию.

Длительные отключения случаются и в небольших городах. 27 октября Конотоп в Сумской области оставался без электричества уже четвёртые сутки после российских ударов, а в большей части города не было и газа.