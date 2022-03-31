На Донбассе украинские военные отразили пять вражеских атак: уничтожили 10 танков и другую технику

31 марта, 08:00
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Подразделения ОС отразили пять атак оккупантов на Донбассе (Фото:Штаб ООС)

Подразделения ОС отразили пять атак оккупантов на Донбассе (Фото:Штаб ООС)

За сутки подразделения Объединенных сил отразили пять атак российских оккупантов на донецком и луганском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб.

Украинские военные уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Противник понес потери и в живой силе.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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