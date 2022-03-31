На Донбассе украинские военные отразили пять вражеских атак: уничтожили 10 танков и другую технику
Подразделения ОС отразили пять атак оккупантов на Донбассе (Фото:Штаб ООС)
За сутки подразделения Объединенных сил отразили пять атак российских оккупантов на донецком и луганском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб.
Украинские военные уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.
Противник понес потери и в живой силе.
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