За последний месяц российские оккупанты нанесли 1550 ударов по Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Суспільне.

Он также уточнил, что из 1550 ударов своей цели достигли лишь 160.

Других деталей он не уточнил.

8 октября войска страны-агрессора России ударили по одной из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего пострадали двое энергетиков.

Ранее 8 октября сообщалось, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Нежинского района Черниговской области, более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

3 октября ДТЭК сообщала об атаке на объекты газодобычи в Полтавской области, в результате чего их работа остановлена.