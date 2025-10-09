За последний месяц РФ нанесла 1550 ударов по трем областям Украины, но цели достигли 160 из них — Зеленский
За последний месяц российские оккупанты нанесли 1550 ударов по трем областям Украины (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
За последний месяц российские оккупанты нанесли 1550 ударов по Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Суспільне.
Он также уточнил, что из 1550 ударов своей цели достигли лишь 160.
Других деталей он не уточнил.
8 октября войска страны-агрессора России ударили по одной из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего пострадали двое энергетиков.
Ранее 8 октября сообщалось, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Нежинского района Черниговской области, более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.
3 октября ДТЭК сообщала об атаке на объекты газодобычи в Полтавской области, в результате чего их работа остановлена.