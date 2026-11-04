РФ атаковала Тернопольскую и Ровненскую области: есть попадания в жилой дом и энергообъект

В ночь на среду, 4 ноября, российские оккупационные войска атаковали Тернопольскую и Ровненскую области . В частности, ударам подверглись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Начальник Ровненской ОВА Александр Коваль сообщил, что в течение ночи силы ПВО отражали российские атаки в области.

«К сожалению, избежать повреждения гражданской инфраструктуры не удалось. В частности, был частично разрушен жилой дом. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Женщина получила ранения ноги и руки. Ее госпитализировали», — отметил он.

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В свою очередь, начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух заявил, что в результате атаки РФ зафиксировано попадание БпЛА в Тернопольском районе.

По его словам, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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Пастух отметил, что все соответствующие службы выехали на место происшествия и работают над ликвидацией последствий атаки.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 4 ноября войска РФ атаковали Украину 310 ударными БпЛА типа Shahed (81 из которых — реактивные), а также дронами Гербера и имитаторами Пародия.

По состоянию на 08:00 ПВО обезвредила 272 российских дрона, в том числе 64 реактивных.

В результате ночной атаки зафиксированы попадания в 19 локациях, а также падение сбитых целей и обломков в 15 локациях.

3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.