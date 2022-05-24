«Обстрелы очень мощные». Оккупанты хаотично и почти непрерывно атакуют Северодонецк — Гайдай 24 мая, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты хаотично и почти непрерывно обстреливают Северодонецк Луганской области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, обстрелы всех населенных пунктов в регионе очень мощные.

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За минувшие сутки в одной из многоэтажек Северодонецка обнаружили четверых погибших.

Как рассказал Гайдай, когда полицейские первыми приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе.

«Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, постоянно там и жили. Или по соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом — повреждено несколько домов. Всего по городу — по меньшей мере шесть. Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине», — добавил он.

Гайдай уточнил, что еще четыре дома разрушены в Золотом и три — в Новодружеске.

Оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области, наступая на Лисичанск и Северодонецк. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составляла около 30%.



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