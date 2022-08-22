РФ ударила по Днепропетровской области: в Никополе снаряды прилетели по жилым кварталам, начались пожары 22 августа, 08:52 Войска РФ обстреливают Днепропетровскую область из РСЗО (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Войска РФ нанесли удары по трем районам Днепропетровской области — Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, Никополь обстреляли из Градов и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда.

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По предварительным данным, ранения получили четыре жителя города, двое из них госпитализированы.

В результате обстрела разрушены два дома, почти 50 — изуродованы. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров.

Выведена из строя линия электропередач. До 2000 человек остались без света.

В Криворожском районе российские оккупанты из Ураганов обстреляли Зеленодольскую громаду. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.

Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область. Оккупанты ежедневно атакуют мирные города, нанося ракетные удары.



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