РФ ударила по Днепропетровской области: в Никополе снаряды прилетели по жилым кварталам, начались пожары
Войска РФ обстреливают Днепропетровскую область из РСЗО (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Войска РФ нанесли удары по трем районам Днепропетровской области — Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, Никополь обстреляли из Градов и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда.
По предварительным данным, ранения получили четыре жителя города, двое из них госпитализированы.
В результате обстрела разрушены два дома, почти 50 — изуродованы. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров.
Выведена из строя линия электропередач. До 2000 человек остались без света.
В Криворожском районе российские оккупанты из Ураганов обстреляли Зеленодольскую громаду. Обошлось без разрушений и пострадавших.
По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.
Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область. Оккупанты ежедневно атакуют мирные города, нанося ракетные удары.
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