Российские курсанты-летчики обстреливают Сумскую область неуправляемыми ракетами — ЦНС 3 августа, 15:29 Ми-24 (Фото:Suicidal Zombie/www.flickr.com)

С августа российские курсанты летных училищ обстреливают с вертолетов общины Сумской области неуправляемыми ракетами.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

По данным центра, страна-агрессор Россия испытывает недостаток пилотов и начала привлекать к атакам на Украину молодых курсантов.

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«Так, с августа курсанты летных училищ России проводят практические стрельбы из вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны агрессора», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что оккупанты готовят вчерашних подростков к войне против Украины и заставляют их тренироваться на мирном населении, намеренно предоставляя им неуправляемые ракеты.

Накануне россияне 35 раз атаковали Сумскую область из различных видов оружия. Были обстреляны населенные пункты в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской и Новослободской громадах.