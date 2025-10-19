РФ за неделю применила против Украины десятки ракет и тысячи дронов (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Россия за прошедшую неделю осуществила против Украины более 3270 ударов дронами, сбросила 1370 управляемых авиабомб и запустила почти 50 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Почти каждый день российские террористы совершают сотни атак на нашу критическую и гражданскую инфраструктуру. Только на этой неделе Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов», — добавил он.

Реклама

Он также напомнил, что Россия продолжает намеренно затягивать процесс достижения мира и наращивает террор против гражданского населения.

«Украина никогда не стремилась к войне. Мы согласились на безусловное прекращение огня, предлагали миру пути, как остановить удары на земле, в небе и на море. Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс — манипулирует, затягивает переговоры и терроризирует наших людей», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что остановить российскую агрессию «одними разговорами невозможно», ведь Москва реагирует только на силу. Он добавил, что Украина совместно с партнерами постоянно укрепляет систему противовоздушной обороны — через программу PURL, инвестиции в отечественный оборонно-промышленный комплекс и международные форматы сотрудничества.

«Остановить разговорами Путина не получится — нужно давление. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления», — заявил президент.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку союзников, чтобы усиление обороны и совместное давление на Кремль окончательно заставили Россию прекратить войну.

12 октября Зеленский заявил, что Российская Федерация в течение недели применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.

21 сентября Зеленский заявил, что тогда за неделю россияне запустили по Украине более 1500 ударных дронов, 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет разных типов. В этих воздушных целях, по словам Зеленского, нашли 132 тысячи иностранных компонентов из Европы, Америки, Китая, Японии и других стран.