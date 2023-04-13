Украина под обстрелами: РФ ударила по Славянску ракетами С-300, в четырех областях в результате атак есть жертвы и разрушения 13 апреля, 09:49 Последствия ракетного удара РФ о Славянску в ночь на 13 апреля (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В ночь на четверг, 13 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области.

Как сообщил мэр города Вадим Лях в своем Facebook, российские оккупанты применили ракеты С-300. Одна из них попала территорию школы № 8. Пострадали также расположенные рядом многоэтажные дома. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.

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Второе попадание зафиксировано у горводоканала, пострадали частные дома.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что повреждены четыре многоэтажки и три частных дома. Он также опубликовал фото последствий вражеской атаки.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Всего за сутки в регионе погиб один человек, еще двое пострадали. Разрушены частные дома в Кураховке и Северске.

Враг также атаковал населенные пункты в Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Поздно вечером 12 апреля оккупанты нанесли удары из РСЗО по Очакову, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram. Пострадавших нет, но информация о разрушениях уточняется.

В Харьковской области за минувшие сутки противник атаковал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. Погибли два человека, еще одна женщина получила взрывные травмы и была госпитализирована.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что в результате обстрелов в селах были повреждены частные дома и транспорт, а также здание одного из учебных заведений.

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Херсонскую область войска РФ обстреливали за сутки 46 раз, выпустив по региону 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил в своем Telegram, что противник атаковал Херсон пять раз. Часть снарядов попала на территории завода в областном центре.

В населенных пунктах региона есть разрушения в жилых кварталах.

За сутки погиб один человек, еще двое получили ранения.

В последние недели РФ снизила удары по украинским городам в глубоком тылу, однако оккупанты продолжают атаковать гражданские объекты в населенных пунктах недалеко от линии фронта.

В то же время, войска РФ активизировали использование беспилотников вдоль линии фронта, что может свидетельствовать о вероятной подготовке нового удара по Украине.