Оккупанты скинули авиабомбы на учебное заведение и предприятие в Сумской области, по Константиновке ударили дронами-камикадзе 3 мая, 10:22 Последствия удара войск РФ по Константиновке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В ночь на среду, 3 мая, войска РФ нанесли авиаудар по Сумской области.

Как сообщили в Сумской областной военной администрации в Telegram, российские оккупанты скинули две авиабомбы КАБ на учебное заведение и предприятие в поселке Свеса.

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Также противник обстрелял населенные пункты приграничных с РФ территорий, зафиксировано девять взрывов.

Утром враг бил из минометов по территории Новослободской общины, было семь взрывов. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Войска РФ ночью атаковали Константиновку Донецкой области дронами-камикадзе.

По словам главы ОВА Павла Кириленко, за минувшие сутки город подвергся вражескому артиллерийскому обстрелу. В результате удара один человек получи ранения, были повреждены два инфраструктурных объекта, пять многоэтажек и семь частных домов.

Всего за сутки в Донецкой области в результате атак обстрелов российских оккупантов были ранены три человека.

В ночь на 3 мая Россия совершила третью за последние шесть дней воздушную массированную атаку. В нескольких регионах Украины раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе. Власти Киева сообщили, что в районе столицы сбили все враждебные цели.

В Днепре беспилотник повредил админздание, в Кропивницком дроны-камикадзе попали в нефтебазу, в Николаевской области — в жилой дом.