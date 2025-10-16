Нынешний отопительный сезон может быть сложнее, чем в 2022—2023 годах, поскольку россияне меняют тактику атак на энергообъекты . Об этом пишет Украинская правда , ссылаясь на источники в энергетической отрасли.

По словам собеседников, украинцы должны готовиться к длительным аварийным и плановым отключениям.

«Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий „4×2“: четыре часа без света, два — со светом», — предполагает представитель одной из государственных энергетических компаний.

Реклама

Ожидается, что самой сложной ситуация будет в Черниговской и Сумской областях. Также под угрозой Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, отмечается в материале.

Как отметили собеседники УП, россияне изменили тактику ударов по объектам критической инфраструктуры. Если раньше они атаковали энергообъекты по всей стране большим количеством ракет и дронов, то сейчас они осуществляют «поэтапное откусывание», выбивая энергетику регион за регионом. Кроме этого, они начали наносить удары не большой волной, а с интервалами по несколько дронов каждый час. Такая тактика наблюдается впервые, пишет издание.

После дроновых атак россияне начинают бить по генерации, применяя в том числе и баллистику.

Как отмечается в материале, таким образом оккупанты пытаются разбалансировать украинскую энергосистему и вызвать каскадную аварию, которую называют блэкаутом.

Ранее 16 октября председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что россияне начали наносить точечные удары большим количеством ракет и дронов по подстанциям Укрэнерго, чтобы полностью уничтожить объекты.

16 октября в Укрэнерго сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме по всей Украине применены аварийные отключения.