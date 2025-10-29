Следующая зима для Украины может быть самой тяжелой — Bild

29 октября, 19:55
Последствия одного из ударов РФ по объекту энергетики (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупационные войска делают все возможное, чтобы Украина замерзла этой зимой. Армия РФ системно бомбит угольные электростанции, газохранилища и подстанции.

Об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что каждое нападение России на энергоинфраструктуру Украины усложняет прохождение зимы с достаточным количеством электричества и тепла.

Bild пишет, что повреждено от 55% до 60% газовой инфраструктуры. В октябре в течение трех дней российские ракеты уничтожили часть теплогенерации. А газовый объект, принадлежащий компании Нафтогаз, был поражен шестью ракетами, сообщает издание.

«Понятно, что российские террористы не остановятся. Это влияет на объемы нашей собственной добычи газа, который мы должны покрывать за счет импорта. Я призываю всех использовать газ как можно экономнее», — сказал гендиректор Нафтогаза Сергей Корецкий.

Издание утверждает, что в случае коллапса энергосистемы «Украине грозит холодовая катастрофа».

Источники Bild в Киеве также заявил, что следующая зима будет самой тяжелой.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников поддержать Украину. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, в свою очередь, намерена и в дальнейшем наполнять Ukraine Energy Support Fund.

Сейчас немецкий вклад составляет €390 млн. Планируется добавить еще €60 млн.

29 октября российские войска ударили по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.

Также Россия атаковала один из объектов критической инфраструктуры Чернигова.

Воздушные силы ВСУ отчитывались, что РФ атаковала страну ночью 126 ударными БпЛА, зафиксировано попадание 32 из них.

