Россия нанесла удар по Кривому Рогу: оккупанты, вероятно, впервые применили КАБ

Воздушные силы предупреждали о движении КАБа в направлении Кривого Рога (Фото: via Думская / Telegram)

Утром воскресенья, 26 октября, российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Воздушные Силы сообщили о движении КАБа в направлении города, а также угрозу применения баллистического вооружения с юго-востока и несколько скоростных целей в направлении Кривого Рога и Павлограда.

Как сообщили мониторинговые каналы, взрывы прогремели в пределах Павлограда и Кривого Рога.

РФ, вероятно, применила планирующую авиационную бомбу (УМПБ-5/Гром-Э) и одну баллистическую ракету Искандер-М.

СМИ опубликовали видео последствий атаки.

В городе Каменское Днепропетровской области в субботу, 25 октября, прогремел взрыв на фоне информации об угрозе применения авиационных бомб (КАБ).

Воздушные силы ВСУ писали о КАБ на Днепропетровщине в направлении Каменского.

Местные СМИ сообщали, что город впервые был атакован авиабомбами, вероятно УМПБ-5Р, Гром-Е1.

26 октября в Деснянском районе Киева продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки шахедами. В результате попадания погибли три человека: 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело требует идентификации.

РФ атаковала Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.